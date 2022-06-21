Украина

Колишній півзахисник Динамо та Дніпра висловив свою думку щодо двох екс-гравців Шахтаря.

Олександр Алієв в ефірі YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital" висловив свою думку щодо дій Ярослава Ракицького та Івана Ордеця після початку повномасштабної війни росії проти України. Зазначимо, що спочатку Олександр проходив службу у київській теробороні (а саме підрозділі "Привід", у футболці якого з'явився на інтерв'ю, яке пройшло у Бучі на території його футбольної Академії), а зараз перебуває у лавах ЗСУ та очікує відправлення на передову.

Так, за словами Алієва, Ярослав Ракицький через свого агента цікавився в Олександра, яка допомога потрібна його підрозділу. За кілька днів після отримання відповіді 32-річний футболіст передав два дрони та пропонував допомагати й надалі. Також Ракицький виявляв бажання особисто приїхати до України та вступити до лаву ЗСУ, але Алієву вдалося переконати колишнього партнера по збірній України пограти у футбол ще кілька років. Повідомляється, що наразі Ярослав зі своєю родиною знаходиться у Туреччині, де спочатку тренувався та грав за Металіст, а пізніше взяв участь у благодійному турне Шахтаря.

Щодо іншого екс-гірника Івана Ордеця, який не залишив московське Динамо, Алієв висловився категорично. "Приїде сюди — відірву йому голову. І не тільки я це хочу зробити, але й Андрій Богданов. Коли у росії закінчився сезон — цей чудак сидів та веселився на корпоративах... твого міста Волновахи нема, його просто змели. А ти сидиш веселишся. Кажу одразу: приїде сюди — голову відірву цьому уроду".

Раніше форвард харківського "Металіста" Руслан Фомін заявив, що Ракицький — справжній українець та патріот своєї країни.