Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Евертона Деле Аллі.

Орендна угода з 26-річним англійцем розрахована до літа 2023 року. Турецький клуб матиме можливість викупити футболіста наступного літа.

Минулого сезону Аллі провів 29 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Після трьох турів Бешикташ набрав сім очок і ділить перше місце з Фенербахче, Башакшехіром та Газіантепом.