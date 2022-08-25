Турция

26-річний англієць продовжить кар'єру в Туреччині.

Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Евертона Деле Аллі.

Орендна угода з 26-річним англійцем розрахована до літа 2023 року. Турецький клуб матиме можливість викупити футболіста наступного літа.

Ｏ ＡＲＴＩＫ ＢİＲ ＫＡＲＡ ＫＡＲＴＡＬ! 🦅



Ｄ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｌ Ｅ



Ａ Ｌ Ｌ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ #WelcomeDele @dele_official pic.twitter.com/NM5jjLS8ZJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 25, 2022

Минулого сезону Аллі провів 29 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Після трьох турів Бешикташ набрав сім очок і ділить перше місце з Фенербахче, Башакшехіром та Газіантепом.