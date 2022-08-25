26-річний англієць продовжить кар'єру в Туреччині.
Деле Аллі, ФК Бешикташ
25 серпня 2022, 20:18
Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Евертона Деле Аллі.
Орендна угода з 26-річним англійцем розрахована до літа 2023 року. Турецький клуб матиме можливість викупити футболіста наступного літа.
Минулого сезону Аллі провів 29 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Після трьох турів Бешикташ набрав сім очок і ділить перше місце з Фенербахче, Башакшехіром та Газіантепом.