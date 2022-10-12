Турция

Клуб буде працювати над трансфером суперзірки.

Турецький Галатасарай націлений на підписання форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Клуб вже влітку пропонував зірці світового футболу перейти, але Роналду тоді відмовився приймати пропозицію.

Він обов'язково хотів, щоб його наступний клуб грав у Лізі чемпіонів. Нову пропозицію португалець отримає влітку або взимку. Про це повідомляє видання Fotomaç.

Після восьми зіграних матчів у турецькій Суперлізі Галатасарай займає шосту позицію у турнірній таблиці з 17 очками в активі.