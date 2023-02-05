Турция

Італієць все ближче до Туреччини.

Нещодавно з'явилася інформація, що Рома відхилила першу пропозицію Галатасараю по Ніколо Дзаньоло. Втім, Ніколо Скіра вже повідомив про узгодження особистих умов між турками та скандальним італійцем.

"Ніколо Дзаньоло погодив особисті умови з Галатасараєм щодо контракту до 2027 року (зарплатня — 3 млн євро/рік). Галатасарай працює з Ромою, щоби завершити угоду за15 мільйонів євро + бонуси", — передає журналіст у своєму Твіттері.

Відзначимо, що у Туреччині трансферне вікно триває до 8 лютого включно.