Турция 02 липня 2023, 15:44 Хуан Мата залишив Галатасарай Іспанець повідомив про відхід з клубу. ХУАН МАТА, ФК ГАЛАТАСАРАЙ 02 липня 2023, 15:44 Півзахисник Хуана Мати не продовжуватиме виступи за Галатасарай. Про це футболіст повідомив у своєму Інстаграмі. У своєму зверненні іспанець подякував вболівальникам, співробітникам клубу, партнерам по команді і особисто Мауро Ікарді. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Juan Mata (@juanmatagarcia) Мата прийшов у Галатасарай влітку минулого року. Іспанець завоював з командою чемпіонство Туреччини. У 21 матчі він забив 3 м'ячі та віддав 1 гольову передачу. Люди Хуан Мата Команди Галатасарай Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте