Турция

Іспанець повідомив про відхід з клубу.

Півзахисник Хуана Мати не продовжуватиме виступи за Галатасарай. Про це футболіст повідомив у своєму Інстаграмі.

У своєму зверненні іспанець подякував вболівальникам, співробітникам клубу, партнерам по команді і особисто Мауро Ікарді.

Мата прийшов у Галатасарай влітку минулого року. Іспанець завоював з командою чемпіонство Туреччини. У 21 матчі він забив 3 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.