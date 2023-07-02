Футболіст оцінив рівень нашої молодіжки.
Максанс Какре / Фото - FFF
02 липня 2023, 15:22
Півзахисник молодіжної збірної Франції Максанс Какре висловився перед чвертьфіналом Євро-2023 проти України.
"Ми двічі грали з ними у кваліфікації. Але тепер до них приєдналися гравці із дорослої збірної.
Вони дуже здивували нас своїм стилем. Проте ми маємо потрібні якості, щоб успішно їм протистояти", - цитує футболіста передає пресслужба UEFA.
Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
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