Півзахисник молодіжної збірної Франції Максанс Какре висловився перед чвертьфіналом Євро-2023 проти України.

"Ми двічі грали з ними у кваліфікації. Але тепер до них приєдналися гравці із дорослої збірної.

Вони дуже здивували нас своїм стилем. Проте ми маємо потрібні якості, щоб успішно їм протистояти",цитує футболіста передає пресслужба UEFA.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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