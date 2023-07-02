Україна

Сергій Чоботенко поділився своїми першими враженнями від роботи в команді.

Новоспечений захисник Полісся Сергій Чоботенко прокоментував свій перехід до житомирського клубу, а також розповів про підготовку до нового сезону.

"Хороші враження від колективу. Коли велись перемовини щодо мого контракту і переходу сюди, то Полісся збирало інформацію про мене, а я збирав інформацію про команду. І реальність виявилась вищою за очікування, бо насправді зібрався хороший колектив — всі підтримують, всі підказують на тренуваннях, тому дуже позитивні емоції.

Коли ми говорили з Юрієм Калітвінцевим, він говорив мені про колектив, про побут, що це дуже важливо. І я теж так вважаю, що для досягнення якихось цілей, колектив — це надважливо. Те, що я помітив тут — адаптації не потрібно. Настільки хороший колектив, що дійсно, з першого дня я став як свій і не потрібно адаптації. Всі добре зустріли, з усіма вже познайомився. Колектив дійсно дуже хороший. Дійсно відчувається підтримка, хлопці підказують, кожен може показати та розказати що і де. Це реально супер.

Як працюється з Юрієм Калітвінцевим? Давайте не будемо робити акцент на головному тренері, бо робота головного тренера — це і робота всієї його команди. Я маю на увазі тренерського штабу. Тому буду говорити за весь тренерський штаб. Це виважений, професійний підхід до кожного гравця. На тренуваннях багато ігрових вправ, багато роботи з м’ячем. І як результат, що цей тренерський штаб виграв Першу лігу — я думаю, це велике досягнення для всієї команди. І наступний крок буде вже у Прем’єр-Лізі. Я вважаю, що цей тренерський штаб може витягнути максимум з гравця і дати щось нове, як мені, так і команді. Вивести їх на новий рівень.

На тренуваннях дійсно важко. І є хороші нападники, півзахисники. Взагалі вся команда дійсно хорошого рівня і протистояти їм на тренуваннях дійсно важко. Є такі гравці, з якими я зустрічаюсь часто по позиції. Напркилад, Пилип Будківський. Це дійсно хороший гравець, який став найкращим бомбардиром Першої ліги, найкращим гравцем команди. Який пограв в європейських чемпіонатах, Бельгії та Франції. Дійсно проти нього буває непросто, це гравець з досвідом. Але якщо буде важко на тренуваннях, то легко буде у грі. Є й інші гравці високого рівня— Деніс Янаков, Артем Козак, Василь Грицук.

Не хочу когось образити — вся атакуюча ланка дійсно хорошого рівня і якщо на тренуваннях буде така важка праця в протистоянні з ними, то буде ставати краще лінія оборони. Але так само буде ставати краще і лінія атаки, бо протистояння на тренуванні — це важливо. Якщо ти виходиш на гру і буде якийсь більш сильний суперник, то тобі буде легше йому протистояти, бо на тренуванні є така конкуренція.

Полісся — це, перш за все, колектив. Це — дисципліна. Це — надійність", - наводить слова Чоботенка прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував майбутнього дебютанта УПЛ, який минулого сезону став чемпіоном Першої ліги.