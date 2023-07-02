Україна

Український хавбек поділився своїми думками перед грою з Францією.

Півзахисник молодіжної збірної України Георгій Судаков прокоментував стан свого здоров'я, а також поділився очікуваннями перед грою з Францією.

"Я вже відновився і готовий на 100%. Два матчі на груповій стадії, можна так сказати, я відпочивав, один тільки проти Румунії зіграв 90 хвилин. У нас була пауза в майже тиждень після гри з румунами, тому ми всі відновились і повністю готові.

Думаю, що за кваліфікацію можна вже забути. У нас інша команда, і в них так само. Ми вже набагато більше зробили. За цей рік кожен із нас виріс як футболіст, як людина. Дійсно, уже рік пройшов із того часу, уже не можна порівнювати ті матчі. Це 1/4 фіналу Євро, і ми тут точно не випадково. Хочемо показати, на що ми здатні. Головне – вірити в це. Як я вже казав після матчу з Іспанією, головне – показувати свою майстерність і свою гру.

У Франції уся команда дуже сильна індивідуально. Ми з Шахтарем грали проти Ренна, за них виступають якраз Арно Калімуендо та Амін Гуірі – дуже потужні технічні футболісти. Також я знаю Раяна Шеркі, П’єра Калюлю. Теж дуже хороші гравці. Майже всі їхні футболісти коштують по 20-30 мільйонів євро, дуже талановиті та грають у топчемпіонатах. Але в нас теж дуже сильна команда. Гадаю, якщо ми вийдемо на 100% готові, у першу чергу, ментально, то в нас є всі шанси пройти цю збірну.

Моя участь у білдапі команди? Це наша структура гри, ще починаючи з Шахтаря, у першу чергу. За Ігора Йовічевіча ми починали так грати і постійно робили ротації. Так само Руслан Петрович нам дозволяє і каже робити ротації. Для нас це не є чимось дивовижним. Ми постійно це відпрацьовуємо та робимо, уміємо там грати. Тому якщо не я, то Артем Бондаренко робить ротацію та починає атаки", - сказав Судаков в інтерв'ю Суспільне.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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