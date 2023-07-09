Сума трансферу становитиме близько 10 мільйонів євро.
МАУРО ІКАРДІ, GETTY IMAGES
09 липня 2023, 13:59
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді незабаром стане повноцінним гравцем турецького Галатасараю. Про це повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 30-річного аргентинця за 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, другу частину минулого сезону Ікарді провів у Галатасараї, де забив 23 м'ячі та віддав вісім асистів у 26 матчах.
Раніше повідомлялося, що Ікарді запропонували солідний контракт у Саудівській Аравії.