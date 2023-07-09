Турция

Сума трансферу становитиме близько 10 мільйонів євро.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді незабаром стане повноцінним гравцем турецького Галатасараю. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 30-річного аргентинця за 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, другу частину минулого сезону Ікарді провів у Галатасараї, де забив 23 м'ячі та віддав вісім асистів у 26 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ікарді запропонували солідний контракт у Саудівській Аравії.