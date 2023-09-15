Туреччина

Турецька команда посилилася досвідченим швейцарцем.

Турецький Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім півзахисником збірної Швейцарії Гекханом Інлером.

Угода з 39-річним хавбеком розрахована до літа 2024 року. Він дістався "орлам" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після того, як залишив Адану Демірспор.

Також зазначимо, що Інлер вже виступав у складі Бешикташа з 2016 до 2017 рік, ставши чемпіоном турецької Суперліги.

Минулого сезону Інлер провів 31 матч, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.