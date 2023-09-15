Турецька команда посилилася досвідченим швейцарцем.
Гекхан Інлер, ФК Бешикташ
15 вересня 2023, 12:51
Турецький Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім півзахисником збірної Швейцарії Гекханом Інлером.
Угода з 39-річним хавбеком розрахована до літа 2024 року. Він дістався "орлам" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після того, як залишив Адану Демірспор.
Також зазначимо, що Інлер вже виступав у складі Бешикташа з 2016 до 2017 рік, ставши чемпіоном турецької Суперліги.
Минулого сезону Інлер провів 31 матч, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.