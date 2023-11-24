Туреччина

Футболіст може переїхати у Туреччину.

Півзахисник Роми Леонардо Спінаццола може змінити клубну прописку. У послугах 30-річного хавбека зацікавлений Галатасарай, повідомляє Sporx.

Відомо, що турецький гранд хоче отримати Спінаццолу в якості вільного агента, адже контракт італійського хавбека з Ромою розрахований до кінця цього сезону. Його трансферна вартість наразі оцінюється у 10 мільйонів євро.

Спінаццола виступає у складі Роми з 2019 року.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до Спінаццоли.