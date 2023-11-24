Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про наступного опонента збірної України у відборі на Євро-2024.

Наступний етап кваліфікації на чемпіонат Європи визначив нам в опоненти збірну Боснії і Герцеговини. Колектив з Балкан буде першим із двох перешкод на шляху до континентального форуму для команди Сергія Станіславовича Реброва. Буде непросто, проте пройти далі ми точно здатні. У цьому матеріалі розберемо цю тему детальніше.

Історія

Вперше у відборах на крупні турніри збірна Боснії і Герцеговини виступала у 1998 році. Тоді "жовто-сині" посіли лише четверту сходинку. Далі не вдавалося потрапити на Євро чи мундіалі до того моменту, поки не відбулася кваліфікація на чемпіонат світу 2014 року. Сафет Сушич зміг побудувати міцну команду, що посіла перше місце в групі з Грецією, Словаччиною, Литвою, Латвією та Ліхтенштейном.

На самій світовій першості була лише третя сходинка в квартеті з Аргентиною, Нігерією та Іраном, проте загалом Боснія залишила після себе непогане враження. Втім, якось розвинути даний успіх не вийшло. Жодного разу після цього не вдалося потрапити ні на ЧС, ні на ЧЄ. Відбори на чемпіонати Європи взагалі виходили достатньо драматичними.

Спершу завершили кваліфікацію за спинами Бельгії та Вельсу, а потім поступилися Ірландії, отже на Євро-2016 не потрапили, а потім користуючись перевагами Ліги націй зуміли претендувати на путівку декілька років потому, але поступилися по пенальті Північній Ірландії. Тому покоління Міралема П'янича, Едіна Джеко не зуміло реалізуватися в рамках національних збірних.

Відбір на Євро-2024

Квартет "золотим ліліям" дістався доволі міцний, проте все одно можно було спробувати завоювати квиток до Німеччини у протистояні проти збірної Словаччини. В підсумку, справжній провал. Лише три перемоги, дві з яких здобути в матчах із Ліхтенштейном, 20 пропущених голів та п'яте місце. Вище опинилися навіть Ісландія та Люксембург.

Розпочиналося все непогано — розгромили скандинавський колектив 3:0.

Боснія і Герцеговина — Ісландія 3:0

Голи: Крунич, 14, 40, Дедич, 63

Далі була справжня катастрофа. Виїзд до Словаччини приніс два голи вже у першому таймі. Лише один удар у площину воріт навряд чи міг дозволити здобути бодай нічию.

Словаччина — Боснія і Герцеговина 2:0

Голи: Мак, 13, Гараслін, 40

Не додали оптимізу і 0:3 від Португалії та, що найголовніше, домашні 0:2 проти Люксембургу. Після цього було важко розраховувати на успішну кваліфікацію.

Португалія — Боснія і Герцеговина 3:0

Голи: Б. Сілва, 44, Фернандеш, 76, 90+3

Боснія і Герцеговина — Люксембург 0:2

Голи: Саншеш, 4, Сінані, 74

Важка перемога над Ліхтенштейном не дозволила продовжити перегони. Одразу після тієї зустрічі програли Ісландії, що сама має непрості моменти після досягнень у другій половині десятих років.

Боснія і Герцеговина — Ліхтенштейн 2:1

Голи: Джеко, 3, Люхінгер, 18 (аг) — С. Вольфінгер, 21

Ісландія — Боснія і Герцеговина 1:0

Гол: Фіннбогасон, 90+2

Наступна перемога над Ліхтенштейном сприймалася, як належне, чого не скажеш про 0:5 проти Португалії.

Ліхтенштейн — Боснія і Герцеговина — 0:2

Голи: Рахманович, 13, Стеванович, 41

Боснія і Герцеговина – Португалія 0:5

Голи: Роналду, 5 (з пенальті), 20, Фернандеш, 25, Канселу, 32, Феліш, 41

Не вдалося достойно зіграти з Люксембургом і Словаччиною. Першим взагалі несподівано програли 1:4, що було дуже невдало навіть для кризової Боснії.

Люксембург — Боснія і Герцеговина 4:1

Голи: Олесен, 6, Жерсон Родрігес, 30 (пен.), 90+5, Муякич, 55 (аг) — Гойкович, 90+4

Боснія і Герцеговина — Словаччина 1:2

Голи: Грошовські, 49 (аг) — Боженік, 52, Шатка, 71

Видалення: Гойкович, 63

В підсумку, передбачуваний невихід з групи.

# І О Група J 1 Португалія 10 30 2 Словаччина 10 22 3 Люксембург 10 17 4 Ісландія 10 10 5 Боснія і Герцеговина 10 9 6 Ліхтенштейн 10 0

Проте дуже вдало зіграла свою роль лазівка у вигляді Ліги націй. Боснія розпочинала її у дивізіоні В, впевнено зайнявши перше місце у компанії з Австрією та Північною Ірландією. В лізі А все було більш передбачувано. Четверте місце та повернення назад. Чергова позиція лідера свого квартету із Румунією, Чорногорією та Фінляндією власне і дозволила отримати право зіграти плей-оф турніру для потрапляння на чемпіонат Європи.

Головні зірки

В складі збірної Боснії ключові лідери все ті ж, хоча наразі грають не настільки помітну роль.

Під час громадянської війни у ​​Боснії майбутня зірка європейського футболу Міралем П'янич змушена була бігти до Люксембургу разом зі своїми батьками, де юний футболіст розпочав свої перші кроки у спорті №1 у Шиффланжі-95. Крім того, на момент вибору національної збірної за плечима півзахисника були виступи в юнацьких командах батьківщини головних європейських офшорів, але він патріотично заявив, що виступатиме виключно за збірну Боснії і Герцеговини.

Кар'єра П'янича розвивалася поступово — Мец, далі перехід у Ліон, на той момент флагман французького футболу, потім Рома, де талант і здібності боснійця оцінили сповна, і вишенька на торті — від'їзд у Турін, де Міралему ледь не підкорилася Ліга чемпіонів у складі Ювентуса у 2017 році. Далі відбувся спірний перехід до Барселони минулого літа, і ось після оренди у складі Бешикташа півзахисник відправився заробляти гроші у еміратську Шарджу.

Стосовно Едіна Джеко потрібно конкретно говорити, що він зірка, легенда та найкращий бомбардир в історії збірної Боснії та Герцеговини на додачу. Крім того, форвард є ще й рекордсменом за кількістю ігор у синьо-жовтій майці, слідом йде П'янич.

Починав свою кар'єру в Залізничарі, звідки пізніше перебрався до Чехії, але найбільшу популярність отримав, безумовно, у Вольфсбурзі. Божевільний тандем Джеко — Графіте назавжди увійшов у багатий фольклор німецької Бундесліги, наколотивши на двох 54 м'ячі в сезоні-2008/09, що дозволило "вовкам" вперше завоювати срібну салатницю.

Гольові подвиги Едіна помітили в Манчестер Сіті, що розбагатів, куди він і перебрався в 2011 році, і в якому зумів двічі стати чемпіоном Англії. Тим не менш, головною зіркою атаки "городян" був все ж таки автор "золотого" голу КПР Серхіо Агуеро, а решта бомбардирів (Джеко, Негредо, Йоветич, та інші) змушені були залишатися в тіні легендарного аргентинського страйкера.

Натомість у Ромі боснієць встиг стати якщо не легендою для вболівальників римлян, то як мінімум культовою фігурою у бордовій частині Вічного Міста. 260 ігор, 119 голів та 55 асистів! Справжній ватажок.

Відбувся і його перехід до Інтеру, який шукав заміну для Ромелу Лукаку, що пішов у Челсі. Треба сказати, що Едін непогано провів час у Мілані, де встиг завоювати декілька трофеїв, а також дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

Тренер

Боснія встигла змінити декілька наставників після провалу у кваліфікації Євро-2024, а прямо зараз її очолює Саво Мілошевич. В якості футболіста він грав у Астон Віллі, Пармі, Еспаньйолі, Сельті та інших клубах. Приймав участь у чемпіонатах світу та Європи в якості гравця одразу трьох національних збірних. Розпочинав на мундіалі на полях Франції в команді Югославії, продовжив виступами на ЧС-2006 у Німеччині в збірній Сербії і Чорногорії, а потім зіграв один поєдинок у відокремленій команді Сербії.

До призначення в боснійську збірну Саво практично не працював у якості тренера. Перебував на різноманітних керівних посадах у різних країнах, після цього очолював Партизан та Олімпію з Любляни, втім із обидвох колективів його було звільнено, хоча у белградському клубі він навіть завоював національний кубок.

Попередні зустрічі із Україною

Національна збірна нашої країни перетиналася із Боснією одного разу — у кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. В першому матчі на стадіоні у Львові була нічия 1:1. На той момент ще колектив Олександра Васильовича Петракова відкрив рахунок зусиллями Андрія Ярмоленка, втім у другому таймі Анел Ахмедходжич його зрівняв. Тоді потрібно було лише перемагати, бо завданням було посісти другу сходинку.

В другому поєдинку на виїзді, що дозволяв би пройти у плей-оф в разі перемоги, достатньо важкий, але все ж таки тріумф відбувся. 2:0 із голами Олександра Зінченка та Артема Довбика у другій половині матчу.

Необхідно також зазначити ще один момент. Минулого року збірна Боснії повинна була грати товариський матч із рф, але він не відбувся. Причиною стало незадоволення гравців команди рішенням асоціації, що не порадилася з ними щодо поєдинку. "Я проти проведення товариського матчу проти Росії, про що сказав керівникам футбольної асоціації. Я залишаюсь солідарним із народом України в настільки важкий час для їхньої країни", — залишив коротку відповідь досвідчений гравець" — сказав найкращий бомбардир в історії збірної Едін Джеко.

"Я чув про рішення Асоціації. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, питали, що я думаю про гру. Я сказав, що думав, а потім здивувався іншому рішенню. Це невдале рішення! У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось іде не так. В Асоціації знають мою позицію. Я просто скажу, що це недобре" — також доволі однозначно висловилася ще одна легенда боснійців Міралем П'янич.

Підсумково, Боснія вирішила відмовитися від поєдинку. "Товариський матч між збірними Боснії і Герцеговини та Росії, який повинен був відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі, на цей час не буде зіграно. На сьогоднішньому засіданні виконкому Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини матч, запланований на 19 листопада, перенесли", — повідомляється в офіційній заяві.

Виконавча ради Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини прийняла рішення про відміну поєдинку у вказану дату. Президент Союзу Віко Зелькович заявив, що проведення цього товариського матчу буде перенесено на деякий час.

Склад та основна формація

Близьким до основного можна назвати склад: Піріч — Газібеговіч, Гойковіч, Хаджикадуніч, Муякіч — Башич, П'янич — Хамуліч, Круніч, Демірович — Джеко.

Саво Мілошевич як правило використовує схему 4-2-3-1. Саме за такою формацією команда зіграла в чотирьох завершальних матчах кваліфікації.

Висновок

Проти Боснії і Герцеговини не буде легко, втім її точно можна впевнено перемагати. Нинішній колектив важко порівняти до того, що грав на чемпіонаті світу та вважався доволі сильним.