Туреччина

Португалець у своєму стилі прокоментував скандальну ситуацію.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував скорочення дискваліфікації із чотирьох матчів до двох.

"У день, коли було ухвалено рішення про мою дискваліфікацію на чотири матчі, громадськість дізналася, що голова дисциплінарного комітету святкував цю подію у колі друзів у футболці Галатасарая.

Тільки тут можна усвідомити масштаби цього", – сказав Моурінью.

27 лютого Моурінью дискваліфікували на чотири матчі чемпіонату Туреччини за расизм на адресу Галатасарая та образу четвертого судді після дербі у 25-му турі (0:0). Також Моурінью оштрафували на 42 500 євро.