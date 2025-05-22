Туреччина

У фахівця вже є домовленість із Шахтарем.

Сьогодні, 22 травня, головний тренер Еюпспора Арда Туран попрощався зі своїми гравцями напередодні заключного матчу у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє журналіст Ертан Сузгун.

За інформацією джерела, 38-річний турок вже підписав контракт із донецьким Шахтарем, де він замінить Маріно Пушича.

Таким чином матч проти Антальяспора (24 травня) стане останнім для Турана на чолі команди, в яку взимку перебрався український півзахисник Тарас Степаненко.

Після 35 матчів Еюпспор набрав 50 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці турецької Суперліги.

Раніше Пушич заявляв, що відкритий для пропозицій від інших клубів, після чого натякнув на прощання з "гірниками".