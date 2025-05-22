У фахівця вже є домовленість із Шахтарем.
Арда Туран, Getty Images
22 травня 2025, 23:50
Сьогодні, 22 травня, головний тренер Еюпспора Арда Туран попрощався зі своїми гравцями напередодні заключного матчу у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє журналіст Ертан Сузгун.
За інформацією джерела, 38-річний турок вже підписав контракт із донецьким Шахтарем, де він замінить Маріно Пушича.
Таким чином матч проти Антальяспора (24 травня) стане останнім для Турана на чолі команди, в яку взимку перебрався український півзахисник Тарас Степаненко.
Після 35 матчів Еюпспор набрав 50 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці турецької Суперліги.
Раніше Пушич заявляв, що відкритий для пропозицій від інших клубів, після чого натякнув на прощання з "гірниками".