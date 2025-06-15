Контракт досвідченого форварда завершується 30 червня — клуб уже працює над підписанням нового нападника.
Жозе Моурінью, Getty Images
15 червня 2025, 16:27
Нападник Едін Джеко покине Фенербахче після завершення контракту, який спливає 30 червня. Турецький клуб ще у травні оголосив про відхід боснійця, але формально його контракт діє до кінця місяця.
Головний тренер команди Жозе Моурінью не гає часу та вже попросив керівництво знайти нового виконавця в атаку: "Нам потрібен сильний нападник, який одразу зможе стати основним" — цитують португальця місцеві джерела.
Фенербахче вже розпочав роботу над пошуком потенційної заміни для 39-річного боснійця. Джеко провів потужний сезон, зігравши 53 матчі, в яких забив 21 м’яч і віддав вісім результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Джеко отримав пропозиції від двох клубів Серії А.