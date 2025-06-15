Туреччина

Контракт досвідченого форварда завершується 30 червня — клуб уже працює над підписанням нового нападника.

Нападник Едін Джеко покине Фенербахче після завершення контракту, який спливає 30 червня. Турецький клуб ще у травні оголосив про відхід боснійця, але формально його контракт діє до кінця місяця.

Головний тренер команди Жозе Моурінью не гає часу та вже попросив керівництво знайти нового виконавця в атаку: "Нам потрібен сильний нападник, який одразу зможе стати основним" — цитують португальця місцеві джерела.

Фенербахче вже розпочав роботу над пошуком потенційної заміни для 39-річного боснійця. Джеко провів потужний сезон, зігравши 53 матчі, в яких забив 21 м’яч і віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Джеко отримав пропозиції від двох клубів Серії А.