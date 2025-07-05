Туреччина

Турецький хавбек готовий виступати на батьківщині.

Півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу незабаром може стати гравцем Галатасарая. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу досягло принципової домовленості щодо контракту для 31-річного турецького хавбека.

Раніше сам Хакан заявляв, що хоче приєднатися до Галатарасая, незважаючи на інтерес Аль-Хіляля.

Минулого сезону Чалханоглу провів 47 матчів, у яких забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер оголосив про підписання нападника Парми.