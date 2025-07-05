Турецький хавбек готовий виступати на батьківщині.
Хакан Чалханоглу, getty images
05 липня 2025, 17:15
Півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу незабаром може стати гравцем Галатасарая. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво турецького клубу досягло принципової домовленості щодо контракту для 31-річного турецького хавбека.
Раніше сам Хакан заявляв, що хоче приєднатися до Галатарасая, незважаючи на інтерес Аль-Хіляля.
Минулого сезону Чалханоглу провів 47 матчів, у яких забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Інтер оголосив про підписання нападника Парми.