Півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу незабаром може стати гравцем Галатасарая. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу досягло принципової домовленості щодо контракту для 31-річного турецького хавбека.

Раніше сам Хакан заявляв, що хоче приєднатися до Галатарасая, незважаючи на інтерес Аль-Хіляля.

Минулого сезону Чалханоглу провів 47 матчів, у яких забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер оголосив про підписання нападника Парми.