Туреччина

Вінгер Баварії Браян Сарагоса міг продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного іспанця був зацікавлений Фенербахче, який був готовий заплатити потрібну суму викупу гравця – близько 10-15 млн євро.

Проте сам футболіст відмовився переходити до турецького клубу через його головного тренера Жозе Моурінью. Браяна бентежить поведінка португальського фахівця і він хоче перейти в більш статусний чемпіонат.

Крім Фенербахче, гравцем цікавляться Бетіс і Сельта, проте вони готові лише орендувати футболіста, на що не згодна Баварія.

Минулого сезону Сарагоса провів 28 матчів за Осасуну на правах оренди, в яких забив один гол та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Чалханоглу прагне повернутися до Туреччини з Фенербахче у фаворитах.