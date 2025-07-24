Браян Сарагоса, Getty Images
24 липня 2025, 19:40
Вінгер Баварії Браян Сарагоса міг продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Kicker.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного іспанця був зацікавлений Фенербахче, який був готовий заплатити потрібну суму викупу гравця – близько 10-15 млн євро.
Проте сам футболіст відмовився переходити до турецького клубу через його головного тренера Жозе Моурінью. Браяна бентежить поведінка португальського фахівця і він хоче перейти в більш статусний чемпіонат.
Крім Фенербахче, гравцем цікавляться Бетіс і Сельта, проте вони готові лише орендувати футболіста, на що не згодна Баварія.
Минулого сезону Сарагоса провів 28 матчів за Осасуну на правах оренди, в яких забив один гол та віддав шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Чалханоглу прагне повернутися до Туреччини з Фенербахче у фаворитах.