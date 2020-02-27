Лига Европы

Бенфика выйдет на поле в традиционных красно-белых цветах.

Стало известно, в каких цветах проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер и Бенфика — сообщил официальный Твиттер чемпиона Украины.

Шахтер сыграет в выездном, сером, комплекте формы (вратарь — в голубом), а Бенфика в домашнем, красно-белом (вратарь — в желтом).

Следить за ходом поединка, в котором определится участник 1/8 финала Лиги Европы, вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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