Лига Европы

Представляем вашему вниманию трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

После победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, который проходил в Харькове, Шахтеру в Лиссабоне предстоит отстоять добытое минимальное преимущество (2:1).

В чемпионате Украины Луиш Каштру дал отдохнуть некоторым ключевым игрокам, что едва не привело к потере очков: Десну Шахтер дожал уже в компенсированное время — 1:0.

Бенфика с таким же счетом выиграла свой матч чемпионата Португалии у скромного Жил Висенте и теперь приложит все силы, чтобы добыть путевку в 1/8 финала.

Благодаря голу в Харькове, в Лиссабоне хозяев вполне устроит счет матча с Жил Висенте — 1:0, но можно не сомневаться, что чемпион Украины сделает все возможное, чтобы одного забитого мяча Бенфике было недостаточно.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Бенфика — Шахтер, который начнется в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

Также вы можете следить за ходом поединка по онлайн-трансляции на iSport.ua.

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