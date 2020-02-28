Кривцов: Мы отвратительно играли в первом тайме

Лига Европы

Защитник Шахтера Сергей Кривцов — о матче против Бенфики.

Шахтер сыграл вничью с Бенфикой, но вышел в 1/8 Лиги Европы.

"Мы знали, что Бенфика с первым минут понесется вперед. Когда счет стал 3:2, который нас устраивает, Бенфика бежала всеми силами в атаку, начали освобождаться зоны, мы этим воспользовались".

Луиш Каштру был очень агрессивным в перерыве матча.

"Да, в перерыве он был очень агрессивным, злым. Мы отвратительно играли в первом тайме, не было кого выделить. Он вышел и сказал мотивационную речь, можно сказать, "по голове настучал", мы вовремя поняли. Все обошлось".

Кто был лучшим в Шахтере в матче с Бенфикой?

"После игры он сказал "браво", но, я думаю, на ужине уже скажет что-то детальнее".

"Соперники? Я еще не смотрел результаты матчей сегодняшних. Мы конец-то преодолели 1/16 финала, хорошо, что сегодня мы прошли", — сказал Сергей Кривцов в интервью каналу Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бенфика – Шахтер.