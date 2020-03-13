Лига Европы

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал победу над ЛАСКом.

Манчестер Юнайтед в выездном поединке отправил пять безответных мячей в ворота ЛАСКа, сделав ответную встречу формальностью.

Оле-Гуннар Солскьяер остался доволен своими подопечным во всех аспектах игры.

"Мы хорошо сделали свою работу, профессионально. Но дело не только в качестве и профессионализме, мы показали хороший футбол. Игроки сделали все, что мы просили от них.

Мы забили классные голы. У них был один момент в первом тайме, когда Эрик Байи здорово заблокировал удар. Защитники и Серхио Ромеро также были на высоте. Ребята были сконцентрированы, и командный дух тоже просматривался", — приводит слова Оле-Гуннара Солскьяера официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча ЛАСК — Манчестер Юнайтед.