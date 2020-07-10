Лига Европы

Футбольный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал жеребьевку Лиги Европы.

Дарио Срна считает, что в данный момент Шахтер должен думать только о том, как пройти Вольфсбург.

"В наших мыслях сейчас должен быть только Вольфсбург, – цитирует футбольного директора Шахтера официальный сайт клуба. – Конечно, мы уже знаем потенциальных оппонентов — Айнтрахт и Базель. Скорее всего — Базель. Я доволен жеребьевкой, но Вольфсбург — главная цель, и лишь потом можно думать о следующем сопернике".

"Самое главное, что вернулся футбол. Что касается формата финальной стадии, то фаворитов не будет, поскольку на каждой стадии будет один матч — решающий. Но еще раз повторю, для нас решающий матч — ответный с Вольфсбургом. Мы еще не сказали последнего слова в Лиге Европы".

В первом матче на выезде Шахтер победил Вольфсбург со счетом 2:1. Согласно результатам жеребьевки, в четвертьфинале победитель этой пары встретится с победителем пары Базель — Айнтрахт. В полуфинале чемпион Украины, если ему будет сопутствовать удача, встретится с кем-то из четверки Хетафе, Интер, Байер, Рейнджерс.

Также состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов.