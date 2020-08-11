Лига Европы

Наставник "фармацевтов" прокомментировал неудачу команды.

Главный тренер Байера Петер Бос поделился своим мнением о поражении от Интера (1:2) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Мы проиграли сильному сопернику. Стартовые 20 минут прошли для нас не лучшим образом. Затем мы вошли в игру, и во втором тайме мне верилось, что сможем что-то сделать, пусть даже и без стопроцентных моментов", – рассказал Бос в комментарии официальному сайту УЕФА.

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