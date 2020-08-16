Украина

Жозе Боту доволен организацией работы у чемпиона Украины.

Директор Шахтера Жозе Боту рассказал о секрете Шахтера и пообещал, что "горняки" откроют еще много футболистов для топ-чемпионатов.

"Секрет успеха Шахтера в видении президента, и оно не меняется из-за результатов. Все знают, что мы должны работать в соответствии с его идеями, и мы делаем это с энтузиазмом, потому что в этом секрет этого клуба. Это как семья.

Звезды, которые перейдут из Шахтера? Могу сказать, что в будущем в топ-чемпионатах Европы будет много таких игроков", — приводит слова Боту Tuttomercatoweb.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.