УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок Лиги Европы.
Стефани Фраппар, Getty Images
20 октября 2020, 14:27
Матч стартового тура группового этапа Лиги Европы между Лестером и Зарей обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр: Стефани Фраппар;
Помощники арбитра: Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес;
Четвертый арбитр: Жоан Амель.
Матч Лестер – Заря состоится на Кинг Пауэр Стэдиум в четверг, 22 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что встречу с Зарей пропустят нападающий Джейми Варди и защитник Чаглар Сеюнджю.