Лига Европы

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок Лиги Европы.

Матч стартового тура группового этапа Лиги Европы между Лестером и Зарей обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр: Стефани Фраппар;

Помощники арбитра: Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес;

Четвертый арбитр: Жоан Амель.

Матч Лестер – Заря состоится на Кинг Пауэр Стэдиум в четверг, 22 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что встречу с Зарей пропустят нападающий Джейми Варди и защитник Чаглар Сеюнджю.