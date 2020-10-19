Англия

Лестер недосчитается двух ключевых игроков в поединке против луганского клуба.

Заря начнет свой сезон еврокубков поединком в рамках группового этапа Лиги Европы против Лестера, который испытает определенные кадровые проблемы.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс признался, что в предстоящем матче против луганского клуба не стоит ожидать появления защитника Чаглар Сеюнджю и нападающего Джейми Варди.

"Сеюнджю пропустит три месяца из-за травмы. Что касается Варди, его повреждение не такое серьезное. Он может быть готов к выездному матчу против Арсенала» на следующей неделе".

"Скорее всего, Варди пропустит матч в четверг. У него вновь появились проблемы с икрами, которые у него уже несколько лет. Это не очень серьезно, так что мы надеемся, что он будет готов к следующему матчу в АПЛ. У Чаглара все серьезнее – мышца оторвалась от кости", — приводит слова Роджерса BBC.

Напомним, матч Лестер — Заря состоится в четверг, 22 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет представлена онлайн-трансляция встречи.