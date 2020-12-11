Лига Европы

Лондонский клуб уверенно прошел групповой этап Лиги Европы.

Победа над ирландским Дандолком (4:2) в матче заключительного тура групповой стадии Лиги Европы стала для Арсенала шестой подряд в еврокубках.

В последний раз клуб демонстрировал такую продолжительную выигрышную серию на европейской арене еще 15 лет назад. Тогда команда завершила свое выступление в Лиге Чемпионов сезона-2004/05 победой над мюнхенской Баварией, а в следующем сезоне выиграла пять стартовых матчей группового этапа турнира.

Победив во всех матчах группового этапа Лиги Европы Арсенал финишировал на первом месте в своей группе с 18-ю очками в активе. Вторую строчку в квартете В занял норвежский Мольде, набравший 10 пунктов.

Отметим, что в этом сезоне Арсенал стал единственной командой в еврокубках, выигравшей все матчи групповой стадии.

Ранее наставник команды Микель Артета заявил, что команде нужно сосредоточиться на выступлениях в АПЛ.