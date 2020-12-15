Лига Европы

Football.ua рассказывает о будущем сопернике Динамо в Лиге Европы.

Перед отпуском киевское Динамо узнало, с кем встретиться в Лиге Европы после зимней паузы. Этим клубом стал бельгийский Брюгге. Если же проанализировать мнения экспертов и болельщиков после этой жеребьевки, то можно сделать вывод, что все остались довольны.

Не совсем понятен такой оптимизм. Возможно, в разрезе того, какие могли попасть соперники киевскому Динамо, бельгийцы не выглядят столь грозно, но в любом случае они выглядят лучше киевлян на данный момент.

Для начала давайте вспомним выступления Брюгге на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийцы в двух матчах не заметили питерский Зенит. На выезде победили 2:1, а на своем поле 3:0. Кому дважды Брюгге не сумел составить конкуренцию, так это дортмундской Боруссии.

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Лиги Европы и Лиги чемпионов

Немцы оба раза выиграли по 3:0. "Сине-черные" имели все возможности для того, чтобы квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. В домашнем матче сыграли 1:1 против Лацио, и в последнем туре против римлян должны были побеждать для того, чтобы проходить дальше.

Брюгге в последнем туре Лиги чемпионов против Лацио выглядел очень конкурентно. К перерыву бельгийцы оказались в очень непростом положении – они проигрывали 1:2 и были в меньшинстве.

Красную карточку на 39-й минуте встречи увидел перед собой Эдуард Соболь. Во втором тайме будущий соперник Динамо сумел забить второй гол и сравнять счет, а на последних минутах был близок к тому, чтобы вырвать победу. Только перекладина позволила Лацио занять второе место в группе.

№ Команда И В Н П З П О 1 Боруссия Д 6 4 1 1 12 5 13 2 Лацио 6 2 4 0 11 7 10 3 Брюгге 6 2 2 2 8 10 8 4 Зенит 6 0 1 5 4 13 1



Учитывая тот факт, что Динамо со скрипом "прошло" Ференцварош, сравнивать такое выступление с командой, которая дала достойный бой Лацио и была в шаге от волевого прохода дальше, просто как-то даже неправильно.

Большим преимуществом Динамо можно считать тот факт, что матч состоится только в феврале. У киевлян есть прекрасная возможность провести полноценную подготовку и поработать на трансферном рынке. Ведь, если бы этот матч игрался на следующей неделе, то у Динамо не было бы абсолютно никаких шансов.

Полтора года назад киевляне уже встречались с Брюгге в квалификации Лиги чемпионов. Те матчи хорошо запомнил Александр Хацкевич, они стали решающими в его карьере на посту главного тренера Динамо. Именно после домашних 3:3 белорусский наставник был отправлен в отставку.

Давайте для начала обсудим тех ключевых исполнителей, кто играл против Динамо полтора года назад и до сих пор остается футболистом Брюгге.

Голкипер Симон Миньоле на тот момент только перешел в Брюгге, за это время он сумел укрепиться в статусе первого номера. Добротный вратарь высокого уровня, но не без того, что иногда может "начудить".

В обороне отмечаем Эдуарда Соболя и Клинтона Мату – края защиты. Анголец на правом фланге еще тогда запомнился своим противостоянием с Беньямином Вербичем. Опытный 28-летний футболист, который обладает высокой скоростью и серьезной выносливостью.

Это позволяет ему успевать быть эффективным и в обороне, и в атаке. С момента его игр против Динамо его трансферная стоимость выросла в два раза (и это с учетом понижения цен во времена коронавируса). Сейчас портал transfermarkt оценивает его в 8 500 000 евро.

В центре поля все те же – Ритс, Вормер и Ванакен. И если первые два – это работяги, которые отрабатывают и на оборону, и на атаку, проделывая большой объем беговой работы без мяча, то Ванакен – это мозг и главный дирижер команды.

Рослый атакующий полузащитник Ханс Ванакен вполне мог бы играть в команде из топ-5 чемпионатов, но Брюгге дорожит этим футболистом и не хочет отпускать. Игроку уже 28 и сейчас он выглядит в расцвете сил. Ванакен – тот исполнитель, который может находить возможности для острых вертикальных проникающих передач. Видит небанальные варианты развития атаки. При этом сам здорово действует в завершающей стадии.

Имеет поставленный удар, за счет роста хорошо играет головой, опасен при стандартах. Является штатным исполнителем стандартов и штатным пенальтистом. Главным минусом игрока можно считать его медлительность в работе с мячом. Его габариты не позволяют ему работать с мячом на высокой скорости. Если же приставить к Ванакену игрока такого же плана как Н'голо Канте, то вся атакующая игра команды обречена на провал. К сожалению, у Динамо такого футболиста нет. Потому придется придумывать другие варианты, как не дать сыграть бельгийцу.

На флангах действуют – Деннис Бонавентуре и Крепин Диатта.

Быстрые, ловкие, техничные африканцы с хорошим дриблингом являются главной ценностью команды. Их transfermarkt оценивает дороже всех. Бонавентуре – 16 000 000 евро, Диатта – 20 000 000 евро.

Из тех футболистов, кто с Динамо не встречался нужно отмечать молодого центрального защитника Одилона Кусуну, колумбийского опорника Эдера Баланту и молодого талантливого бельгийского нападающего Де Кетеларе. В целом, по оценке портала transfermarkt стоимость футболистов Брюгге на 44 000 000 евро выше.

В чемпионате Бельгии Брюгге сейчас идет на первом месте. Гент, против которого играло Динамо, сейчас располагается на двенадцатом. В сравнении с другими командами Брюгге забивает не так уж и много. У лучших бомбардиров чемпионата по 12-14 голов. Лучший бомбардир Брюгге – Крепин Диатта. На его счету 7 голов. Брюгге – третья команда по забитым голам в своем чемпионате, но первая по количеству пропущенных. "Сине-черные" пропускают крайне мало – 11 голов в 16 матчах.

У Брюгге, как и у Динамо, будет зимний перерыв, но бельгийское первенство возвращается в середине января. Так что к февралю команда уже будет в накате, что явно говорит не в пользу киевлян.

Учитывая все выше сказанное, есть опасение, что Брюгге станет последним соперником Динамо в текущем еврокубковом сезоне.

Сергей Горбаченко, Football.ua