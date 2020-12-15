Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео, посвященное будущему сопернику киевлян.

Накануне в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Динамо на этой процедуре получило в соперники бельгийский Брюгге.

Первый матч вице-чемпионы Украины проведут 18 февраля в Киеве на НСК Олимпийский, начало в 19:55, ответный — 25 февраля в Брюгге на стадионе Ян Брейдель. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Football.ua подготовил видео-представление будущего соперника киевлян.

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