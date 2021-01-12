Украина

Вингер киевлян оценил первую половину сезона.

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес рассказал, как провел отпуск и оценил первую половину сезона.

"Отпуск однозначно удался. Сначала я побыл в Люксембурге с сыном, семьей. Затем мы все вместе отправились в Португалию и собрались уже большой семьей со всеми родственниками. Все было замечательно, мы встретили Новый год в Лиссабоне. Это были сказочные выходные, которые я провел с родными и друзьями".

"Первая половина сезона - хороший период и для меня, и для команды. Мы начали сезон с огромной мотивацией, новый тренер вселил в нас уверенность. Я чувствовал себя в команде как рыба в воде, думаю, как и все остальные.

Надеюсь, что после зимнего перерыва мы продолжим в том же духе и доведем дело до конца, завоевав в конце сезона чемпионство и Кубок. И тогда в новом сезоне мы вновь будем выступать в Лиге чемпионов. Считаю, что в нынешнем сезоне мы не были еще полностью готовы играть в Лиге чемпионов. Но в новом сезоне мы уже будем сильнее".

Также Жерсон оценил Шансы Динамо в матчах 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

"Я думаю, что здесь уместно говорить о таком понятии, как реванш. В прошлый раз мы проиграли Брюгге, они преградили нам путь в Лигу чемпионов. Поэтому, полагаю, что каждый наш игрок будет мотивирован на новую встречу с бельгийцами.

У нас уже наметилось еврокубковое соперничество с Брюгге. Мы обязаны выиграть, взять реванш и доказать таким образом, что то поражение было случайным", — сказал люксембуржец пресс-службе "бело-синих".

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