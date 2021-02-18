Лига Европы

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 1/16 финала Лиги Европы между Бенфикой и Арсеналом.

Два фаворита еврокубков, которые намерены продолжить писать свою историю в Европе, сразятся на римском Олимпийском стадионе сегодня, 16 февраля. Это будет противостояние между Бенфикой и Арсеналом.

Из-за ограничений на поездки по континенту, введенных против пандемии коронавируса, ни одна из этих команд не сможет сыграть свои домашние поединки на своих собственных стадионах. Если первая игра пройдет в Риме, то ответная на стадионе Олимпиакоса в Греции. Именно такие реалии нынешнего еврокубкового сезона.

Бенфика — Арсенал

Четверг, 18 февраля, 22:00. Олимпико, Рим. Главный арбитр матча — Джюнейт Чакыр (Турция). Трансляция на телеканале Футбол 3.

Бенфика пробилась в плей-офф, заняв второе место в своей группе, уступив лидерство лишь Рейнджерсу по личным встречам, а помимо них в квартете присутствовали Стандард и Лех.

Однако если смотреть за пределы еврокубков, то у Бенфики далеко не лучший сезон. В настоящее время "орлы" занимают лишь четвертое место в чемпионате Португалии, уступая Спортингу, Порту и Браге. Их отставание от лидирующего Спортинга уже составляет 13 очков, так что о чемпионской гонке можно забыть. Тем не менее от второго места Порту отставание три очка, так что тут все, как говорится, в их руках.

Если говорить об Арсенале, то обычно агрессивный и атакующий Арсенал столкнулся с жесткой нестабильностью по ходу нынешней кампании. В Европе пока все было хорошо и "канониры" прошлись легкой прогулкой по групповому этапу, не заметив на своем пути Дандолк, Рапид и Мольде, которым Арсенал наколотил 20 мячей, пропустил 5, набрав при этом максимальные 18 очков.

Однако в АПЛ у подопечных Микеля Артеты сплошные проблемы — 10-е место после 24 туров и 19 очков отставания от лидирующего Манчестер Сити, впрочем до четверки лучших (зона Лиги чемпионов) — 8 баллов. Сам главный тренер уже открыто признавал, что на место в четверке они уже не претендуют, поэтому реальный шанс для лондонской команды — это трофей в Лиге Европы и Артета будет всеми силами избегать повторения унизительного вылета от Олимпиакоса в прошлом сезоне.

У команды Жорже Жезуша проблемы с правым флангом обороны, где травмированы Андре Алмейда и Жилберто, так что там сыграет Диогу Гонсалвеш. Еще одна важная потеря — это Жардел. Также отметим, что в составе "орлов" три игрока уже играли против Арсенала в АПЛ — это Ян Вертонген, Николас Отаменди и Адель Таарабт.

У Арсенала под маленьким вопросом Пьер-Эмерик Обамеянг, с которым "канониры" должны провести беседу из-за нарушения ковидных протоколов. Однако предполагать, что из-за такого команда откажется от лидера — абсурдно. Правда у него также было небольшое повреждение в матче с Лидсом, в котором он оформил хет-трик. Тем не менее, скорее-всего, будут отсутствовать Киран Тирни и Томас Партей.

Ориентировочные составы

Бенфика: Влаходимос — Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Гонсалвеш — Эвертон, Вайгль, Пицци, Силва — Нуньес, Сеферович

Арсенал: Лено — Бельерин, Габриэль, Давид Луис, Суареш — Себальос, Джака — Пепе, Смит-Роу, Сака — Обамеянг

Интересные факты:

- Арсенал забивал как минимум по три мяча в последних пяти матчах Лиги Европы.

- Арсенал выиграл все шесть поединков группового этапа ЛЕ с разницей мячей +15.

- Бенфика забивала как минимум два гола в последних семи матчах ЛЕ.

- Бенфика не проигрывает в ЛЕ на протяжении семи матчей кряду.

- Команды встречались между собой четыре раза — дважды в Лиге чемпионов (1:1 и 3:1 в пользу Бенфики) в 1991 году, а также два раза в Кубке Эмирейтс — две разгромные победы от "канониров" — 5:1 (2014) и 5:2 (2017).