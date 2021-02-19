Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы принимало на своем поле Брюгге и сыграло вничью со счетом 1:1. Пропущенный гол плохо повлиял на шансы команды на дальнейший успех. Еще более обидно из-за того, что пропустили киевляне из-за своей же ошибки.

Тем не менее, видно, что подопечные Мирчи Луческу превосходили соперника по игре, а потому борьба за путевку в следующий раунд будет очень непростой, но вполне может увенчаться успехом.

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Георгий Бущан — 4.5

Георгий Бущан в первой половине игры был практически без работы. Похожая картина была и во втором тайме. Что тут и говорить, если у бельгийской команды всего один удар в створ ворот в данном матче. Правда, он и закончился взятием ворот. В том моменте Бущан очень плохо сыграл на выходе, потерял ворота и не смог что-либо сделать с ударом головой от Мехеле. Голкипер подвел в важный момент и не зря потом выслушивал от Луческу, идя в потрибунное помещение после матча.

Томаш Кендзера — 7.0

Томаш Кендзера в данной встрече вышел на поле на позиции правого защитника, а не в центре, как это было в поединке чемпионата Украины против Олимпика. Поляк отлично действовал в обороне все отведенные ему минуты на поле. Что касается атаки, то казалось, что он не сможет составить конкуренцию Миколенко в этом аспекте, но Кендзера стал автором двух очень острых передач на Буяльского. Защитник заслужил высокую оценку.

Илья Забарный — 6.0 и Денис Попов — 6.5

Дуэт центральных защитников Динамо в данном матче составили Забарный и Попов. Молодые футболисты с первых минут показали уверенность, очень хладнокровно действуя в не самых простых ситуациях. Попов был настоящей стеной, не давая соперникам пройти мимо себя, а Забарный не терялся из-за прессинга оппонентов и грамотно выбирал позицию.

Оценка Дениса лишь на полбалла выше. У Попова было больше ключевых единоборств, которые завершались успехом. Игрой центральных защитников киевлян можно быть довольными.

Виталий Миколенко — 7.0

Один из лучших футболистов Динамо в матче. Миколенко с первых минут дал понять фланговым игрокам Брюгге, что сегодня они будут спать крепко. Виталий очень цепко и грамотно действовал в обороне и постоянно рвался вперед, не боясь брать инициативу на себя.

К тому же, Миколенко записал на свой счет результативную передачу на Буяльского. Однако из минусов можно выделить глупую желтую карточку в конце матча. Виталий уже достаточно опытный футболист, чтобы не допускать такие оплошности.

Сергей Сидорчук — 6.5

Сергей Сидорчук сыграл в лучших традициях опорного полузащитника — его практически не было видно на поле. Тем не менее, у такого аспекта есть и отрицательные моменты. Нельзя сказать, что центральная зона Динамо была непроходимой. Также и не вспоминаются важные перехваты от Сергея, но со своей работой он все равно справился и заслужил хорошую оценку.

Николай Шапаренко — 5.5

Шапаренко стал одним из главных разочарований матча. Николай в первой части сезона приучил нас к тому, что именно он дирижирует действиями команды из глубины, но в этом матче этого не было. Шапаренко совершал слишком много ошибок в простых ситуациях и ничем интересным в атаке не запомнился.

Виктор Цыганков 6.5

Конечно, в таких играх от Цыганкова ждешь многого. Виктор не блистал сегодня на поле и явно не показал все, на что способен, однако спокойствие и точность его действий очень сильно добавляли уверенности киевлянам. Цыганков часто смещался в центр, чтобы освободить фланг Кендзере, но создать опасный момент из той зоны так и не смог. Сложно вспомнить какие-то ошибки в исполнении капитана киевлян, но ждем от него больше уже в бельгийской игре.

Виталий Буяльский — 8.0

На наш взгляд, лучший футболист на поле в составе обеих команд. Полузащитник не лучшим образом начал игру, сделав несколько неточных передач, но затем собрался и стал главной угрозой для ворот соперника. Пока Артем Беседин боролся с защитниками, Буяльский очень грамотно искал свободное пространство и дважды пробивал головой из чужой штрафной, но мяч проходил выше ворот.

Бенефисом Буяльского стал момент во второй половине игры, когда Виталий получил мяч на подступах к чужой штрафной и роскошным ударом поразил дальний верхний угол ворот. Буяльский успевал вести игру команды и угрожать воротам соперника. Отличный матч от полузащитника.

Карлос Де Пена — 6.0

Карлос Де Пена провел не самый выдающийся матч. Уругваец комфортно чувствовал себя при контроле мяча, от него было минимум брака, но действительно острые эпизоды с его участием не вспоминаются. Де Пена сыграл добротно, но ничем сверхординарным не запомнился, а потому его оценка — 6.0.

Артем Беседин — 5.0

Артем Беседин очень здорово вернулся после дисквалификации и в поединке чемпионата Украины против Олимпика отметился дублем, однако в игре Лиги Европы украинский нападающий сыграл плохо. Конечно, отметим умение Беседина бороться за мяч — с этим он справлялся. Не сказать, что идеально, но удовлетворительно, а вот нести угрозу чужим воротам не удавалось.

Более того, Беседин очень неудачно сыграл при пропущенном киевлянами голе. Нападающий даже не пытался навязать борьбу Мехеле, который забил Динамо.

Родригес, Шепелев, Супряга и Караваев провели на поле недостаточное количество минут для оценки.