Лига Европы

Тренер Браги прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Карлуш Карвальял считает, что уровень судейства значительно уступал уровню матча Браги против Ромы.

"Две отличные команды выдали замечательную игру, – сказал тренер Браги после поединка. – И мне кажется, что такой матч заслуживал более квалифицированных арбитров. Судейство было ужасным".

"Мои игроки действовали отлично, заставили Рому постоянно защищаться, но, к сожалению, предоставили сопернику слишком много возможностей для контратак. Я не считаю, что противостояние уже закончено. У нас еще есть ответный матч".

В матче румынский арбитр Иштван Ковач удалил игрока Браги и с помощью системы VAR отменил два гола Ромы.

Ответный матч Рома — Брага состоится 25 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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