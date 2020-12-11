Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в шестого тура Лиги Европы УЕФА против португальской Браги.

Заключительный матч в еврокубковом сезоне для луганской Зари получился своеобразным собирательным образом всего текущего группового этапа Лиги Европы УЕФА в исполнении коллектива Виктора Скрипника. Несмотря на тяжелую окружающую обстановку (в этот вечер сильно мешал ливень), настроенная на борьбу команда противостояла основательно слаженным соперникам (даже экспериментальный состав Браги имеет сыгранность), но допускала ошибки, а оппоненты за них наказывали. Ничего сверхъестественного от поражения (0:2) не произошло, луганчане набили очередные шишки, но наиболее интересным видится вопрос о том, какие уроки удастся извлечь из пройденной международной кампании.

Football.ua оценивает игру футболистов луганской Зари в матче на стадионе Брага Мунисипал (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Никита Шевченко — 6,0. У стража ворот команды Скрипника не было в этом матче значительного объема работы, но сейв во время выхода один на один в исполнении Абеля Руиса запомнился прекрасно. В огород Шевченко можно было кинуть камень за оба эпизода с результативными ударами, ведь мяч проходил в непосредственной близости к его зоне потенциального взаимодействия, но делать этого не стоит по той простой причине, что Никита был чуть ли не единственным хладнокровным игроком своей команды по ходу всего матча.

Денис Фаворов — 5,0. На фоне удачной игры против Лестера, выступление правого защитника в отчетном поединке выглядело блеклым. Денис не обострял передачами со своего фланга, а при первом пропущенном его командой мяче именно на нем лежала ответственность за блокировку прохода Галено к воротам. Передачи от Фаворова, преимущественно, совершались в переделах своей половины поля, поэтому высокий процент их точности (81%) вполне легко можно объяснить.

Дмитрий Иванисеня — Жоэль Абу Ханна — 5,5. Пара в центре обороны Зари ничем особенным не запомнилась. Все те же проблемы с контактной борьбой с соперниками (4 успешные дуэли из 13, на двоих), а также отсутствие физической возможности быстро реагировать на ситуационные провалы в обороне. Не стал козырем и первый пас из глубины от Иванисени. На столь мягком газоне он подобных действий в его исполнении было мало прока.

Андреас Цыганикс — 6,0. Латвиец запомнился по многочисленным попыткам борьбы с соперниками в первой половине. Настолько рьяного футболиста в составе обеих команд надо было еще поискать, однако дальнейшие действия Андреаса были более размеренными. В контрасте с правым флангом обороны Зари, его действия в атаке можно приписать к высокому уровню интенсивности, но практической пользы от них последовало не так уж и много. Цыганикс смотрелся интересно по ходу всего поединка, но чего-то постоянно не хватало.

Егор Назарина — 4,5. У опорника Зари все было совсем плохо с единоборствами в этот вечер — 8 попыток, из которых ни одна не стала успешной. Украинская команда свой первый гол пропустила именно из-за недостаточно акцентированной игры в мяч у центрального круга, а при втором взятии ворот Шевченко не сыграла подстраховка. Именно этими двумя аспектами, в теории, должен заниматься игрок в позиции Назарины, но ни построить переход в атаку, ни помочь защитить ворота, Егор так и не сумел.

Владлен Юрченко — 6,0. Среди всей линии полузащиты, у Юрченко не было заметно направленности на защиту собственных ворот, но в передней линии партнеры по команде плохо пользовались его редкими попытками обострить ситуацию. У Владлена было много попыток загрузить мяч в пространство перед и внутри чужой штрафной, но кто бы еще выигрывал борьбу в той зоне.

Владислав Кочергин — 6,0. Полузащитник в очередной раз продемонстрировал приличный объем перемещений по полю, но над обострением ситуации ему еще стоит поработать. Лишь одна точная подача в чужую штрафную, при критическом показателе точности паса (77%), не позволяла говорить об успешности Кочергина в передней линии в этот вечер. Да и попыток пробить с его стороны не наблюдалось. Вместо этого, Владислав был сосредоточен на борьбе с соперниками, и тут, определенно, ему удалось преуспеть.

Владислав Кабаев — 5,5. Скорость позволяла Владиславу с завидным постоянством вступать в контакт с соперниками в первой волне атак с их стороны, да и удачность этих действий, как для заточенного на атаку футболиста, была на высоком уровне. Проблемы наблюдались именно в атакующих действиях с его стороны. Передачи у центральной линии были явно не тем, что хотелось увидеть в исполнении Владислава.

Артем Громов — 6,0. В отличии от партнера по нападению, Артему больше удавалось цепляться за мяч, да и направленных на чужие ворота действий от него было заметно больше. Но, как и всей команды, у Громова не задался стартовый отрезок встречи, когда пришлось привыкать к сильному ливню и непривычному покрытию, в результате чего соперники быстро привыкли к манере исполнения нападающего Зари. В последствии это скажется на большом числе потерь с его стороны (16).

Александр Гладкий — 5,5. Мастеру верховой борьбы за мяч не удалось раскрыть свой потенциал в полной мере в этом поединке. Был во втором тайме эпизод, когда раздосадованный ранними неудачами Гладкий пошел брать игру в свои руки, организовав несколько перспективных передач внутрь чужой штрафной, но более ловкие игроки обороны Браги спокойно закрывали большинство его действий.

Михайло Перович, Максим Лунев, Сергей Грынь, Дмитрий Хомченовский и Дмитрий Пиддубный — в конце матча Виктор Скрипник провел бомбардировку соперников заменами в составе своей команды, но наиболее заметными из игроков ротации оказались только Грынь и Перович. Черногорец, несмотря на очередные серьезные старания со своей стороны, не сумел отметиться результативным действиям. В целом, стоит лишь обратить внимание на тот факт, что с длиной скамейки и качеством кадров на ней у луганчан есть серьезные проблемы.





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