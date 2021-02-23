Голкипер бельгийского клуба поделился мыслями накануне еврокубкового поединка.
Симон Миньоле, getty images
23 февраля 2021, 13:00
Вратарь Брюгге Симон Миньоле высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.
"Мы можем быть довольными нашими молодыми игроками после матчей с Динамо и Лувеном. Теперь нужно продолжать в том же духе.
Нам предстоит большой матч. Мы имеем хорошие шансы пройти Динамо. Это одна из наших целей, постараемся ее достичь", – цитирует Миньоле официальный сайт бельгийского клуба.
Ранее ассистент Филиппа Клемана в Брюгге Рик де Мил поделился подробностями кадровой ситуации в команде перед накануне матча с Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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