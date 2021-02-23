Лига Европы

Специалист высказался о предстоящем еврокубковом поединке.

Ассистент Филиппа Клемана в Брюгге Рик де Мил поделился подробностями кадровой ситуации в команде перед ответным матчем с Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Есть те, кому становится лучше, но у некоторых все еще есть симптомы. Они снова пройдут тестирование. У Ланга все еще есть жалобы, с остальными ситуация попроще.

Есть вероятность, что нам придется играть с Динамо тем же составом, что и против Лувена. Но эти футболисты очень талантливы и готовы к напряженной неделе", – приводит слова де Мила официальный сайт бельгийского клуба.

Напомним, что ответный матч между Брюгге и киевским Динамо состоится в четверг, 25-го февраля.

Ранее сообщалось, что Брюгге одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии перед встречей с Динамо.

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