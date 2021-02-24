Лига Европы

Специалист высказался о предстоящем еврокубковом поединке против Динамо.

Ассистент главного тренера Брюгге Филиппа Клемана Рик де Мил прокомментировал предстоящий ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

Накануне стало известно, что еще два игрока Брюгге заразились коронавирусом и сегодня они должны были пройти дополнительные тесты.

"Мы предполагаем, что тесты Миньоле и де Кетеларе положительные. Сейчас мы составляем новый план. Вы увидите его завтра. Это большое дело, и мы говорили об этом в команде.

Игра от обороны? Мы будем играть так, как всегда играет Брюгге. Завтра нам просто нужно сыграть матч по-своему, как мы это продемонстрировали в Киеве и в игре против Левена.

Игроки собираются группой только на поле. Каждый из них проводит отдельную встречу с физиотерапевтом, хотя раньше на нее приходили от трех до четырех человек. Мы приняли дополнительные меры, чтобы избежать новых заражений. Мы делаем все возможное, чтобы наши игроки оставались здоровыми, но как только они попадают в группу, это очень сложно.

Случаи коронавируса еще больше сближают игроков. Это создает особое ощущение. Каждый хочет пройти лишнюю милю. Но не забывайте, что кроме ментальности, в этой группе есть еще много качества. Это также должно работать с имеющимися футболистами. Сейчас это особые обстоятельства, при которых нам приходится работать", — приводит слова де Мила Voetbalkrant.

Поединок Брюгге — Динамо пройдет завтра, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.