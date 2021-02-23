Лига Европы

Поединок состоится 25-го февраля.

Киевское Динамо отправилось в Бельгию, где сыграет матч против Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу взял в Брюгге 24 футболиста. Вашему вниманию список игроков:

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко.

Защитники: Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Дуэлунд, Леднев, Андриевский, Буяльский.

Нападающие: Ванат, Родригес, Супряга, Беседин.

Отметим, что ответный матч Брюгге — Динамо состоится 25-го февраля. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

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