Лига Европы

Рууд Вормер считает, что у бельгийской команды есть все, чтобы пройти киевлян в Лиге Европы.

Полузащитник бельгийского Брюгге Рууд Вормер прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

"Мы играем с несколькими молодыми футболистами в своем составе, это нормально. Мы все должны поддерживать этих ребят, так как им это нужно время от времени. В этом также заключается и моя роль, которая мне нравится.

В команде все хорошо. Мы уже показали в Киеве, что можно многого добиться как команда. Я знаю, что в наша команда достаточно сильна, даже без ребят, которые заразились коронавирусом. Надеюсь, завтра, мы добьемся успеха и пройдем в следующий раунд Лиги Европы", — приводит слова Вормера пресс-служба Брюгге.

Ранее сообщалось, что еще два футболиста Брюгге заразились коронавирусом перед матчем с Динамо.

Поединок Брюгге — Динамо пройдет завтра, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.