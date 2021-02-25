Лига Европы

Специалист — об ответной игре в Лиге Европы.

Тренер киевского Динамо Огнен Вукоевич прокомментировал предстоящий матч клуба против Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"У нас был разбор полетов: разбирали позитивные и негативные моменты первого матча. Мы постараемся не повторять тех ошибок, которые были в Киеве. Попробуем улучшить и ускорить игру.

Брюгге – очень дисциплинированная и тактически подкованная команда. У них очень хороший состав. Но нам нужно думать только о себе и о том, как показать быстрый, качественный футбол и добиться положительного результата", — цитирует Вукоевича ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Брюгге — Динамо состоится 25-го февраля. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.