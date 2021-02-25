Украина

Румынский специалист высказался о своей работе в киевском клубе.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о своих целях в стане "бело-синих".

"Я изо всех сил стараюсь снова вывести Динамо на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате.

Моя основная цель – поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно восхитительно", – сказал Луческу для Anadolu Agency.

Ранее наставник Динамо высказывался о предстоящем матче против Брюгге в Лиге Европы.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.