Румынский специалист высказался о своей работе в киевском клубе.
Мирча Луческу, getty images
25 февраля 2021, 13:30
Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о своих целях в стане "бело-синих".
"Я изо всех сил стараюсь снова вывести Динамо на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате.
Моя основная цель – поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно восхитительно", – сказал Луческу для Anadolu Agency.
Ранее наставник Динамо высказывался о предстоящем матче против Брюгге в Лиге Европы.
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