Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Киевское Динамо после первого поединка против бельгийского Брюгге оставило слишком много вопросов о своей текущей форме, поэтому от ответной игры от подопечных Мирчи Луческу ожидали более четких сигналов относительно будущего команды. К сожалению, зрители были вынуждены констатировать, что действующий вице-чемпион Украины прошел по самому краю пропасти, из которой команду в очередной раз вытащили удачные действия Виталия Буяльского в завершающей стадии. Очень тяжелая победа Динамо, но ведь от этого она становится только слаще, разве не так?

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на стадионе Ян Брейдел (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 7,0. Очень сильная игра голкипера киевлян в достаточно непростых погодных условиях, да еще и против соперника, который сделал акцент на игру на втором этаже и удары со средней дистанции. Брюгге атаковал регулярно, и, безусловно, где-то медлил с завершением отдельных своих моментов, однако там, где непосредственная угроза воротам имела место быть, там спасал украинский вратарь. Не без везения обошло, чего уж там греха таить — два фирменных завершения головой от Доста пришлись прямиком в Бущана — но как обойтись без этого компонента на линии ворот?

Томаш Кендзера — 5,0. Польский защитник выполнил возложенные на него обязанности в оборонительной фазе на достаточно, но помочь Цыганкову в создании ответной угрозы на своем фланге так и не решился. Луческу выбрал достаточно пассивные роли для своих крайних защитников, очевидно, опасаясь контратак от скоростных оппонентов. Впрочем, даже при такой игре Соболь и Рикка все равно имели свои возможности как для подач, так и для завершения.

Илья Забарный — Александр Сирота — 6,0. Высказать серьезные претензии паре центральных защитников Динамо по завершению этого поединка можно было разве что за отдельные микроэпизоды. Очевидно, что сдержать Доста на втором этаже в двух матчах подряд сможет лишь уникальная связка в обороне, коей, на данный момент, Забарный и Сирота не являются. Еще один момент был с участием Забарного в конце матча, когда мимо него прошла передача на ход для Баджи, а что кроме? Вспомнить достаточно сложно, несмотря на достаточно интенсивную игру на половине поля киевлян.

Виталий Миколенко — 5,0. Много передач от пары Дирар – Мата приходило в штрафную киевлян в этой игре, а зона их активности является вотчиной левого защитника команды Луческу. Большую часть времени Виталий провел в оборонительных действиях, а обострения при его редких подключениях так и не возникло. Много потерь мяча в его исполнении (18, наибольший показатель в команде) создавали дополнительную нагрузку на оборону, поэтому сложно назвать отчетную встречу успешной для данного исполнителя.

Сергей Сидорчук — 5,5. Действия опорного полузащитника Динамо в этот вечер были далеки от безупречных — третий показатель по потерям в команде (15), уступая лишь Беседину и Миколенко. Но там, где дело касалось эпизодов один в один, Сидорчук отыграл очень даже солидно. С ролью связующего звена для перемещений мяча в заднем фронте атаки он также справлялся достаточно уверенно, однако передачи на обострение вызывали определенные вопросы. В моменты, когда команда попадала под жесткий прессинг, вот эти 3 точные из 7 попытки отдать длинный пас чувствовались достаточно сильно.

Виктор Цыганков — 6,5. В моменте с финальным рывком вингера по правому флангу перед уходом команд на перерыв на секунду показалось, что лидер атак Динамо сдался. К счастью, это было ложно впечатление, хотя в ходе столь тяжелого атлетического противостояния Цыганкову было очень тяжело противостоять сопернику. Помочь Кендзере в обороне он не особо имел возможность, хотя и старался противостоять Соболю в отдельных ситуациях. Однако восприятие от его игры было полностью изменено в моменте с забитым мячом. Виктор включился, команда получила преимущество в счете. Говорят, лидеры атак для того и нужны своим командам.

Виталий Буяльский — 6,5. Отчетная игра стала очередной историей о действиях украинского полузащитника в прессинге большую часть времени, но, в отличии от аналогичных матчей в рамках Лиги чемпионов УЕФА, ему удалось отличиться не просто голом, а победным забитым мячом, который вывел команду в следующий раунд. Динамика и гениальный выбор позиции в чужой штрафной в завершающей стадии — два важных козыря Бульяского, которые он сумел раскрыть в полной мере.

Владимир Шепелев — 5,0. Полузащитник Динамо пропал с радаров с начала второго тайма, поэтому его замена от Луческу в момент перехода команды к более атакующим действиям была вполне очевидным шагом. Шепелев справился с тем объемом игры в обороне, которые предлагали ему соперники в ситуация один на один, но не более.

Жерсон Родригес — 5,5. Люксембуржец провел достаточно спорный поединок. С одной стороны, точность действий в его исполнении зашкаливала — лучший пас в команде (94% на 36 попыток), но количество встреч с мячом было не таким уж и большим. Ход матча подсказывал, что иной ситуации получится и не могло, однако Родригес все равно старался бороться за пространство, чем заслужил у Луческу возможность довести матч до финального свистка. В результате, подготовительный пас в ситуации с единственным голом оказался на его счету, а уровень чтения той ситуации лишь подчеркнул высокий класс исполнителя.

Артем Беседин — 5,0. Форвард киевлян много боролся за мяч, но достаточно редко с ним встречался непосредственно в завершающей фазе атак. Отсутствие попыток пробить по воротам с его стороны говорит о не самом удачном противостоянии с защитниками соперников. Статистика, впрочем, только подтверждает этот факт. Однако сложно винить в неудачах Динамо в атакующих действиях по ходу отчетной игры исключительно нападающего. Так или иначе, но он фактически оставался отрезанным от остальной команды грамотных блоком в центре поля.

Николай Шапаренко — 6,5. Отличная замена от Луческу, который приберег мотивированного неудачами в прошлых поединках футболиста на финальный удар по обороне Брюгге. Очень удачно, к слову, подоспел перехват инициативы со стороны украинской команды в момент выхода Шапаренко на футбольное поле. В сложившейся обстановке было достаточно просто создавать голевые моменты, и тут Николай действительно показал себя с наилучшей стороны. Жаль только, что забить не удалось, хотя Миньоле в двух ситуациях с прицельным ударом сыграл прекрасно.

Александр Караваев — 6,0. Правый защитник также неплохо включился в игру на выделенные для него 13 минут основного времени. Особой опасности Караваев не создал, но движение в его фланге заметно прибавило в интенсивности. Очевидно, что это произошло не без непосредственного участия Александра.

Александр Андриевский — последняя замена от Мирчи Луческу была направлена в сторону защиты собственных ворот, а количество остававшихся до конца матча минут фактически не оставляло шансов Андриевскому показать себя с лучшей стороны.