Лига Европы 26 февраля 2021, 09:05 Защитник Динамо вошел в сборную недели Лиги Европы Александр Сирота стал одним из лучших в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы. В символической сборной недели Лиги Европы место в центре обороны занял защитник Динамо Александр Сирота, чьи уверенные действия позволили киевлянам пройти Брюгге в 1/16 финала — сообщает официальный сайт УЕФА. По два представителя делегировали в команду недели Тоттенхэм, Рейнджерс и Мольде, сенсационно обыгравший Хоффенхайм. Football.ua оценил действия игроков Динамо в поединке против Брюгге. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Люди Александр Сирота Команды Брюгге Динамо Киев Источники Официальный сайт УЕФА Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте