В символической сборной недели Лиги Европы место в центре обороны занял защитник Динамо Александр Сирота, чьи уверенные действия позволили киевлянам пройти Брюгге в 1/16 финаласообщает официальный сайт УЕФА.

По два представителя делегировали в команду недели Тоттенхэм, Рейнджерс и Мольде, сенсационно обыгравший Хоффенхайм.

 

Football.ua оценил действия игроков Динамо в поединке против Брюгге.

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