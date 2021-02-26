Лига Европы

Александр Сирота стал одним из лучших в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы.

В символической сборной недели Лиги Европы место в центре обороны занял защитник Динамо Александр Сирота, чьи уверенные действия позволили киевлянам пройти Брюгге в 1/16 финала — сообщает официальный сайт УЕФА.

По два представителя делегировали в команду недели Тоттенхэм, Рейнджерс и Мольде, сенсационно обыгравший Хоффенхайм.

Football.ua оценил действия игроков Динамо в поединке против Брюгге.

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