Лига Европы

Защитник Брюгге прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы после дуэли против киевского Динамо.

Бельгийский Брюгге сумел увезти из столицы Украины комфортный для себя счет в первом поединке против киевского Динамо (1:1), однако на своем поле потерпел минимальное поражение (0:1), в результате чего покинул розыгрыш Лиги Европы УЕФА текущего сезона.

Брюгге — Динамо Киев 0:1 Видео гола и обзор матча

Украинский защитник бельгийской команды Эдуард Соболь прокомментировал неудачу своей команды в интервью телеканалу Футбол.

"Конечно обидно. Все хотели пройти дальше, но это футбол. Сегодня отдали все силы, но к сожалению, не добились положительного результата. Теперь наша задача выиграть чемпионат и взять Кубок Бельгии. Надеюсь, в следующем году мы сможем пройти дальше в еврокубках.

У меня начались на поле судороги, но в целом — со здоровьем все нормально. Мог, наверное, забить, но к сожалению, не получилось.

Сегодня я играл не на своей позиции — крайнего нападающего. В связи с ситуацией из-за коронавируса много выпало футболистов в нашей команде, поэтому пришлось играть на этой позиции. Принципиально она для меня не чужая, поэтому проблем особо не было.

У нас не было задачи удержать результат. Мы хотели забить, атаковали. Я думаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы забить хотя бы один гол, но к сожалению, нужно работать над реализацией.

Второй год подряд выхожу против украинских клубов. Это всегда интересно, встретится с нашими командами в еврокубках. Однако, мы недовольны сегодняшним результатом", — подытожил Соболь.

Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится 26 февраля, начало в 14:00 по киевскому времени.