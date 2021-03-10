Лига Европы

Защитник киевлян прокомментировал предстоящую игру в Лиге Европы.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный поделился своими мыслями перед предстоящим матчем 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала.

"Эмоциональное состояние у нас очень хорошее. Провели ряд побед в матчах, и надеюсь, будем продолжать в том же духе. Настроение хорошее.

Вильярреал – хорошая команда. Но у них есть свои минусы. Надеюсь, мы ими воспользуемся. На чем мы акцентировали внимание, я не могу сказать. Это наш секрет, наша подготовка. А на поле уже как повезет. Никакой персональной опеки Жерара Морено у меня не будет. Кто будет в моей зоне – с тем я и буду играть.

Неплохо играть в таком ритме, потому что восстановление проходит нормально. У нас для этого есть все необходимое на базе: массажи, процедуры. Никакой усталости нет. Готовимся, все хорошо", — сказал Забарный на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, встреча Динамо – Вильярреал состоится 11 марта на НСК Олимпийском. Начало матча в 19:55.