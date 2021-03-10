Лига Европы

В заявке Луиша Каштру на матч Лиги Европы против Ромы 23 футболиста.

В среду, в 10:00 делегация Шахтера отправилась в Рим на первый матч 1/8 финала Лиги Европы — сообщил официальный Твиттер чемпиона Украины.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой 23 футболиста.

Матч Рома — Шахтер состоится в Риме на Стадио Олимпико в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Football.ua вспомнил, как проходили прежние противостояния "горняков" с "волками".

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