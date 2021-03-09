Лига Европы

Защитник "джаллоросси" восстановился после травмы к Лиге Европы.

Защитник Ромы Роджер Ибаньес во вторник, 9 марта, провел первую полноценную тренировку и сможет сыграть в матче Лиги Европы против Шахтера — утверждает Sky Sport Italia.

Ибаньес пропустил две недели после травмы мышцы правой ноги, и существовало опасение, что он не успеет восстановиться до 11 марта, когда будут сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Ибаньес стал важным элементом команды Паулу Фонсеки и недавно продлил контракт с Ромой до лета 2025 года.

Матч Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка на Стадио Олимпико в Риме.

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