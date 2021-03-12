Лига Европы

Полузащитник киевлян дал комментарий после матча.

Динамо в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимало на своем поле Вильярреал и потерпело поражение со счетом 0:2.

Виктор Цыганков дал комментарий после игры с испанцами, отметив, что его команда отдала все силы.

"Футбол и состоит из того, что если ты используешь свои моменты, то выигрываешь, а если допускаешь ошибки, то проигрываешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам.

Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти", — приводит слова Цыганкова официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Вильярреал.