Лига Европы

Наставник испанского клуба поделился ожиданиями от еврокубковой встречи.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери высказался об ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

"Это будет определяющая неделя для нас. В четверг мы продолжим то, что начали в поединке с Динамо в Киеве. Уверен, что соперник не будет сдаваться. Они отлично сыграли против Барселоны на Камп Ноу.

После Лиги Европы нам нужно продолжить борьбу за топ-6 в чемпионате Испании," — приводит слова специалиста Marca.

Вильярреал примет Динамо Киев в четверг, 18-го марта. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба.

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