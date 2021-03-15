Украина

Президент киевского клуба прокомментировал работу Мирчи Луческу.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу "бело-синих" в матче 18-го тура УПЛ против Зари (2:0), а также рассказал о работе и целях Мирчи Луческу.

"От матча Заря — Динамо у меня положительные впечатления. Очень важная игра с точки зрения турнирной таблицы. Обе команды показали очень качественный футбол. Во втором тайме сыграли достойно на фоне сложной встречи с Вильярреалом, в которой отдали много сил и результат был неутешительным. Но мудрый тренер правильно подготовил игроков, чтобы они отдали все силы и получили результат, а борьба за золотые медали продолжилась.

Могу вам сказать с полной ответственностью: в Динамо не разделяют матчи на турниры. Важнейший матч, то какой у нас будет сейчас. Мы хотели достойно выступить на этой стадии Лиги Европы, которая еще не закончилась! Я верю, что ребята будут бороться до конца. Будет очень сложно и у нас мало шансов, но чудеса происходят, если есть желание достичь положительного результата. Не знаю, как будет в Испании, но еще восемь месяцев назад никто не верил, что команда будет там, где она сейчас.

Я надеюсь, что каждая игра, в которой играют молодые футболисты, тот же Забарный, Сирота, Попов, Шапаренко и тот же Цыганкова, даст им опыт. Опыт, который сделает их сильнее. У них есть перспектива вырасти в больших футболистов, и самое главное — создание хорошей боеспособной команды.

Что говорит Луческу? Луческу видит, что команда прогрессирует. Игроки воспринимают его требования и верят ему. Вот в матче с Зарей футболисты были не в лучшей ситуации после матча с Вильярреалом, мало времени на восстановление, психологическое состояние. У нас команда, если выиграет, то ее носят на руках, а если проиграет, то ее в грязи топят. Я считаю, что настоящие болельщики должны поддерживать свою команду всегда, ведь поражение, проходят как и победы. У каждого человека бывают черные и белые полосы в жизни. Нельзя делить матчи на игры с более сильным соперником или слабее. Все матчи одинаковые, потому что за них дают три очка.

Когда Луческу пришел в Динамо, то к нему было требование поставить игру команды, чтобы она была качественной и конкурентоспособной в борьбе за золотые награды. Но не было никакого ультиматума, мол, Динамо должно выиграть УПЛ или попасть в Лигу чемпионов. Он сам такой профессиональный тренер, который ставит высокие задачи и стремится добывать необходимые результаты. Для Динамо задачи всегда одни: попадать в Лигу чемпионов, выигрывать УПЛ и Кубок Украины, в котором мы в полуфинале, а Шахтера там уже нет", — сказал Суркис в интервью программе Цыганык Live.

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